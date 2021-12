Memphis Grizzlies schrijven geschiedenis met grootste NBA-zege ooit: 152-79

Recordavond in Memphis

De Memphis Grizzlies hebben donderdag Oklahoma City Thunder vermorzeld in de NBA. De Grizzlies gingen furieus van start tegen OKC, dat al 7 wedstrijden op rij verloren had. Aan de rust stond het al 72-36. Memphis ging ook na de rust op dat elan verder en tikte na vier quarters af op een waanzinnige 152-79-eindscore.

Met die monsterzege doet het beter dan de vorige recordzege in de NBA, toen de Cleveland Cavaliers de Miami Heat versloegen in 1991 met 148-80. Jaren Jackson was bij Memphis goed voor 27 punten, maar liefst 9 spelers scoorden 10 of meer punten. In het Westen staan de Grizzlies voorlopig 5e, OKC is op twee na laatste.

“Op het moment zelf wist ik niet dat het een record was,” reageerde Memphis-guard John Konchar, die het recordpunt maakte. "Ik zag de ruimte gewoon en ik dunkte. Maar het is geweldig." Bij Memphis was de sfeer wat minder. "We hebben niet gevochten", reageerde Mike Muscala. "Ik verlies liever na een wedstrijd met inzet en waarin we als ploeg speelden, maar helaas."