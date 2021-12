Luca Brecel walst over McGill op weg naar halve finales van UK Championship

Luca Brecel verkeert in topvorm.

Op het UK Championship snooker stuurde hij Maguire en Hamilton al huiswaarts, vandaag voegde hij daar nog een slachtoffer aan toe: Anthony McGill.

Niet enkel de prestaties van Brecel in York zorgden ervoor dat de Schot met knikkende knieën aan de partij begon. Ook in de onderlinge duels moest de halvefinalist op het WK 2020 steeds het onderspit delven: 4 nederlagen in evenveel confrontaties.

Brecel? Die rook bloed. Onze landgenoot aarzelde niet om meteen de pletwals boven te halen. Met een sterk openingsframe en gecontroleerd snooker, stond al snel een 3-0-voorsprong op het scorebord.

McGill snoepte daarna een frame af, maar dat deed de Belg niet wankelen. Luca Brecel toverde geen duizelingwekkend hoge breaks op tafel, maar snookerde wel heel precies en stoomde door naar 5-1.

Nog één frame had Brecel nodig om zich te plaatsen voor de halve finales. Dat in de wacht slepen, bleek moeilijker dan gedacht. Onze landgenoot gunde McGill nog een frame, maar in het 8e frame was het wel raak.

Brecel mag zich opmaken voor een halve finale tegen Kyren Wilson. De nummer 5 van de wereld klopte topfavoriet Ronnie O'Sullivan na een thriller: 6-5.