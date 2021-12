Luca Brecel in bloedvorm: "Hij staat voor een kantelmoment in zijn carrière"

"Hij kan het UK Championship winnen"

"In de halve finale treft hij dan de winnaar van het duel tussen Kyren Wilson en Ronnie O'Sullivan, beter dan dat heb je niet. Er komen dus enkele grote examens aan voor Brecel. Maar als hij de finale haalt, geef ik hem een heel grote kans. Dan komt hij ook opnieuw in de belangrijke top 16 van de wereldranking."

Snookercommentator Rudy Bauwens is onder de indruk van de Belg. "Hij kan dit toernooi winnen, maar nu begint het pas. Dat hij van Maguire won, verraste me niet zo, omdat die zich mentaal snel laat opnaaien. Nu treft hij Anthony McGill, waartegen hij de vier eerdere confrontaties won. De sterren staan gunstig."

Het gaat Luca Brecel de laatste tijd voor de wind. Op het belangrijke UK Championship, een van de drie grootste toernooien van het jaar, is onze 26-jarige landgenoot bezig aan een uitstekende week. Hij wipte eerder al topspeler Maguire met 6-0-cijfers en staat vrijdag in de kwartfinale.

"We zien dit seizoen een nieuwe Luca Brecel"

"Hij won al zijn qualifiers en verloor eigenlijk nog maar drie wedstrijden: een uitschuiver tegen Hammad Miah en twee logische nederlagen tegen wereldtoppers O'Sullivan en Higgins. Je kan niet anders zeggen dat we dit seizoen een nieuwe Luca Brecel zien."

De grillige Brecel geldt al jaren als een van de grootste talenten in het snookercircuit. Dit seizoen lijkt de 26-jarige Brecel dat talent ook om te zetten in regelmaat. "Hij is eigenlijk al heel het seizoen goed aan het spelen", stelt Bauwens vast.

"Er moet op een bepaald ogenblik een déclic zijn geweest. Hij verloor te veel wedstrijden waarin hij de betere speler was. Ik heb vaak zijn spelwijze bekritiseerd, te naïef en te veel showman, maar nu beseft hij dat het anders moet. Brecel is nog jong, maar hij zit wel al tien jaar in het profcircuit."



"Hij kiest meer en meer op de gepaste momenten voor een safety-shot, in plaats van altijd voor de knappe maar riskante stoten te gaan. Als hij een 70-score heeft en er liggen nog 75 punten op de tafel, dan zal hij nu voor de veilige optie kiezen. Dat was vroeger altijd anders. Brecel staat voor een kantelmoment in zijn carrière."