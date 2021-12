Kim Meylemans bevestigt goeie vorm met 5e plaats in Altenberg

Op de moeilijke baan in Altenberg stond Kim Meylemans meer dan haar mannetje. In de eerste run zette ze de vijfde tijd neer en in de tweede run deed ze nog beter met de vierde tijd.

Dat leverde haar helaas geen plaats winst op, Meylemans eindigde als vijfde, op 1 honderdste seconde van de Duitse Hanna Neise die vierde werd. De zege was voor de Duitse wereldkampioene Tina Hermann.

De 25-jarige Meylemans heeft de goeie vorm te pakken: ze opende haar seizoen vorige maand in Innsbruck met een knappe derde plaats en stond zo voor het eerst in haar carrière op een WB-podium.

In de tweede manche, ook in de Oostenrijkse stad, eindigde ze als zesde. Dankzij haar vijfde plaats van vandaag staat ze na 3 manches op de vierde plaats in de Wereldbeker.

Meylemans is goed weg om zich te plaatsen voor de Winterspelen van Peking in februari van volgend jaar (4/2 - 20/2). Daar wordt ze een van de Belgische speerpunten.