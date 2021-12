Jelle Geens is ambitieus voor 1e halve Ironman: "Kan strijden voor overwinning"

"Het stond al even op mijn bucketlist", deelt Jelle Geens over zijn deelname aan de halve Ironman van Californië. "Eigenlijk wou ik het vorig jaar al doen, maar daar stak corona een stokje voor." "Ik besloot om me aan een halve Ironman te wagen aan het einde van het seizoen, omdat ik dan tijd genoeg had om over te schakelen na de kortere wedstrijden en te wennen aan de tijdritfiets." "Het was mentaal een zwaar seizoen", blikt Geens terug op zijn seizoen. Zeker toen corona me belemmerde deel te nemen aan de individuele olympische triatlon. Ik brak ook nog een botje in mijn hand bij een val tijdens een wedstrijd."

Wie weet maak ik na Parijs de overstap naar de halve Ironman. Jelle Geens

Toch bleef de Belgian Hammer niet bij de pakken zitten: "Toen ik erbovenop kwam, maakte me dat hongerig om nog iets van het seizoen te maken." Dus besloot hij alle pijlen te richting op de halve Ironman in Californië. "Ik heb nog steeds genoeg zin om te trainen en te racen. Het is ook anders trainen. Het volume is niet per se opgedreven, want ik train al 28 uur per week. Meer is niet echt mogelijk. Het verschil ligt vooral in het trainen met de tijdritfiets en in de lengte van de trainingsblokken."

Waar stopt het Ironmanavontuur voor Geens? "Afhankelijk van hoe het gaat en hoe leuk ik het vind zondag, blijf ik er 1 à 2 per jaar meedoen. Wie weet maak ik na de Spelen in Parijs de overstap naar de halve Ironman."

Jelle Geens wijzigde zijn trainingsschema voor de Ironman.

Voorbeeld van de Noren volgen?

In Californië staan enkele toppers aan de start. "Daar kan ik me goed aan meten", vindt Geens het een goede zaak. "Ik had een beperkte voorbereiding, maar start sowieso met ambitie." Jelle Geens steekt zijn ambitie niet onder stoelen en banken: "Indien alles goed gaat, kan ik zeker meestrijden voor de overwinning. Het gevoel op training zit alvast goed."

Kan hij triomferen zoals Kristian Blummenfelt in Cozumel? "De twee Noren hebben de lat voor triatleten in de Ironmanwereld erg hoog gelegd", is de Belgian Hammer lovend. "Het is indrukwekkend wat die mannen bewezen."

Geens zal zich 2021 herinneren als het jaar waarin hij voor het eerst meedeed aan een Ironman... maar ook als het jaar waarin hij niet mocht deelnemen aan de individuele triatlon op de Spelen in Tokio. Knaagt dat nog? "Toch wel", zegt hij eerlijk. "Als je het wedstrijdverloop bekeek, maakte ik zeker kans op de titel. Iedereen die op het podium stond, heb ik al eens geklopt in een looprace. Maar goed, ik ben nog relatief jong. Dus kan ik het gebruiken als brandstof voor de Spelen in Parijs."