Het stevige seizoen van Tom Pidcock: crossen, klassiekers, de Giro en het WK mountainbike

De 3 hoofdoelen van Tom Pidcock in 2022:

veld: WK in de VS (30 januari)

weg: een klassieker winnen (voorjaar)

mountainbike: wereldkampioen worden (eind augustus)

"Een WK in Amerika wil hij zeker meemaken"

Tom Pidcock combineert net als Wout van Aert en Mathieu van der Poel met succes weg- en offroadwedstrijden. Morgen in Boom begint de 22-jarige allrounder aan zijn crosswinter. "Tom staat te springen, al beseft hij dat het de eerste weken vooral afzien wordt in het veld. Niet alleen fysiek, maar ook technisch", legt zijn trainer Kurt Bogaerts uit. "Een veldrit winnen wordt niet eenvoudig. Zeker niet tegen mannen die van de cross hun hoofddoel maken. Tom zal enkele wedstrijden nodig hebben, om tegen het einde van december hopelijk te kunnen wedijveren met de specialisten."

Een maand later is er het WK in de Verenigde Staten. Bogaerts: "Daar bestaat niet veel twijfel over: die cross gaat Tom niet overslaan. Een kampioenschap in Amerika wil hij zeker meemaken."

"Een omloop zoals in Namen, Gavere of Overijse ligt hem beter, maar het parcours in Fayetteville ligt wel binnen zijn mogelijkheden. En 2 jaar geleden in Dübendorf, wat hem niet echt lag, werd hij 2e."

Tom Pidcock heeft drie en een halve week niet gefietst.

Na olympisch goud op de mountainbike en daarna nog de Vuelta en het WK op de weg heeft Pidcock de voorbije weken een pauze ingelast. "Drie en een halve week heeft Tom niet gefietst", legt Kurt Bogaerts uit. "Na zo'n zwaar en sterk seizoen had zijn lichaam daar nood aan."

"Het is de eerste keer dat hij zo lang heeft gerust. Zijn basisconditie is er, maar dat is nog niet hetzelfde als een wedstrijdconditie", weet de coach.

Nog geen Tour, wel de Giro

"De voorbije weken hebben we het intensieve trainingswerk gehad. Omdat er een stevig seizoen aankomt, met opnieuw een grote ronde", gaat Bogaerts voort. Dit jaar maakte Tom Pidcock kennis met de Vuelta, volgend jaar volgt de Giro. "Dat wordt het sluitstuk van zijn eerste seizoenshelft. Die begint nu met het veldrijden, daarna volgen stages en wedstrijden op de weg."

En de Tour de France? "Daar zijn we nog niet echt mee bezig. Omdat we hem nog niet willen verbranden", antwoordt zijn Belgische coach. "Tom is nog maar 22 jaar. We gaan hem ontwikkelen om de Touroptie open te houden, maar tot en met de Olympische Spelen van 2024 moet hij zich vooral amuseren op zijn fiets."

"We proberen wel ieder jaar een grote ronde om aan zijn capaciteiten te werken. Vorig jaar heeft hij kennisgemaakt met de Vuelta, dit jaar wordt het de Giro."

In de Vuelta speelde Pidcock nog geen hoofdrol. "Door de decompressie na zijn olympische mountainbiketitel", legt zijn trainer uit. "Tom stond niet topfit aan de start, hij reed de Ronde van Spanje louter als ervaring."

"In de Giro willen we beter voor de dag komen, maar nog niet met klassementsambities. Daar hebben we andere renners voor in de ploeg. Met Tom mikken we eerder op een overwinning in de voorjaarsklassiekers."



"Grenadiers staat voor het offroadverhaal van Ineos"

Tom Pidcock zal morgen als Ineos-renner het veld induiken. "Mooi meegenomen voor de ploeg. Omdat het team voluit Ineos-Grenadiers heet. En een Grenadier is een terreinwagen, wat prima aansluit bij het veldrijden en het mountainbiken", legt Kurt Bogaerts uit.

"De ploeg denkt nu ook anders dan in de tijd van Team Sky. Toen draaide alles rond de grote rondes, met Ineos proberen we nu agressief en attractief te koersen." "Toms offroadverhaal past daar prima in. We zien het als een verrijking', vertelt Bogaerts, projectleider bij Ineos-Grenadiers.

"Het team ziet ook wat het veldrijden kan betekenen voor een wegseizoen, met Wout van Aert en Mathieu van der Poel als grootste voorbeelden."

Zijn grootste doel in 2022: het WK mountainbike