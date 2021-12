FIFA verwerpt de matchfixingklacht van Hugo Broos en Zuid-Afrika

Even terug in de tijd. Zuid-Afrika verloor midden november met 1-0 van Ghana in groep G van de Afrikaanse WK-kwalificaties. Trainer Hugo Broos zag zo het WK door zijn vingers glippen, al hing er volgens hem een reukje aan de wedstrijd.

Zuid-Afrika gaf zich niet gewonnen en diende een klacht in bij de de FIFA voor matchfixing. Die klacht veegde de FIFA vandaag van tafel, zonder verdere details te delen.

De Zuid-Afrikaanse voetbalbond (SAFA) is razend door de beslissing en voelt zich "bestolen door de Senegalese scheidsrechter Maguette Ndiaye, die een dubieuze penalty toekende aan Ghana".

"We hebben de beslissing ontvangen zonder details en zullen dan ook bekijken wat de verdere stappen zijn", voegde de CEO van SAFA er nog aan toe. Het einde van dit verhaal is dus nog niet in zicht.