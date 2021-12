Cedric Beullens is de laatste aanwinst van Lotto-Soudal

Cedric Beullens reed zich dit jaar in de kijker met onder meer een 17e plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en een 12e stek in Eschborn-Frankfurt.

"Na twee mooie jaren bij Sport Vlaanderen–Baloise is dit de goede stap in mijn carrière om mezelf verder te ontwikkelen", zegt de kersverse aanwinst van Lotto-Soudal.



"Het dringt nog niet volledig tot mij door dat ik volgend seizoen hun kleuren zal verdedigen. Dit Belgische team heeft een mooi project en een goede omkadering en ik zal er omringd zijn door jongeren en ervaren renners."

"Ik krijg de kans om mijn steentje bij te dragen tijdens de voorjaarsklassiekers waarin ik echt wel evolueren. Ik ben verliefd op de sfeer en de charme van de Vlaamse klassiekers."

"Ik voel dat ik als renner ben gegroeid en meer koersinzicht heb verworven. Maar ik besef tegelijk ook dat deel uitmaken van een WorldTeam een pak zwaarder wordt. Ik heb afgelopen jaar alvast getoond over de nodige inhoud te beschikken en ik hoop dat de komende seizoenen ook te bevestigen."

"Graag wil ik dan ook verder doorgroeien en een belangrijke pion worden in het klassieke werk. Daarnaast zou het ook fijn zijn dat ik af en toe ook eens mijn eigen kans kan gaan en een deelname aan een grote ronde lijkt me ook een enorm verrijkende ervaring."