BEKIJK: Leclerc crasht zwaar in 2e oefensessie, Hamilton sneller dan Verstappen

Leclerc sneed bocht 22 iets te snel aan tijdens vrije oefensessie 2. Hij verloor de controle over zijn wagen en kwam tot stilstand in de muur. Gelukkig zonder erg, al zal de pitcrew van Ferrari deze nacht weinig slapen.

De 20 rijders malen dit weekend voor het eerst kilometers op een gloednieuw parcours in Saudi-Arabië. Een memorabele gebeurtenis, zeker voor de Monegask Charles Leclerc. Helaas niet op de manier die hij voor ogen had.

Hamilton - Verstappen: 2-0

De strijd om het kampioenschap is spannender dan ooit. Max Verstappen telt 8 punten voorsprong op Lewis Hamilton, maar de Brit zijn Mercedes vliegt de afgelopen weken. Zet hij ook een sterke chrono neer op het snelle circuit van Jeddah?

Het antwoord op de vraag is eenvoudig: ja. Hamilton was in beide oefensessies de snelste. Eerder deze middag was het verschil met zijn Nederlandse rivaal 5 honderdsten, vanavond liep dat op tot 2 tienden van een seconde.

Verstappen eindigde in de tweede oefensessie "slechts" 4e, na Hamilton, Bottas en Gasly. Red Bull heeft dus nog wat werk om de wagen op het niveau van Mercedes te krijgen.

Morgen volgt de derde vrije sessie, voor de kwalificaties gereden worden. Worden die het toonbeeld van een Mercedes-masterclass?