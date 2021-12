Bashir Abdi ziet boerenjaar bekroond met Vlaamse Reus, ook Peter Genyn gelauwerd

Ook rolstoelatleet Peter Genyn werd in de bloemetjes gezet met een speciale prijs ter gelegenheid van het paralympische jaar. Genyn won op de voorbije Paralympische Spelen in Tokio een gouden en een zilver medaille. Het goud veroverde hij op de 100 meter sprint ondanks een gesaboteerde rolstoel.

Het jaar van Bashir Abdi was een grand-cru. De marathonloper veroverde brons op de Olympische Spelen en verpulverde in oktober het Europese record op de marathon van Rotterdam, die hij ook won.

Abdi: "Ik draag deze prijs op aan Miguel Van Damme"

"Deze trofee is zo zwaar, dat ik er een speciale kast zal voor moeten kopen", lacht een gelukkige Bashir Abdi. "Ik ben heel blij met deze erkenning, maar ik wil deze prijs opdragen aan Miguel Van Damme. Hij is een voorbeeld van doorzettingsvermogen en een voorbeeld voor de duizenden kankerpatiënten."



Net als Van Damme is ook Abdi een inspiratiebron voor duizenden Belgen. "Ik kwam als vluchteling in dit land en heb door middel van sport mijn weg gevonden in deze samenleving. Ik hoop dat ik een mooie ambassadeur kan zijn voor alle vluchtelingen."

Ook Peter Genyn was in de wolken. "Ik vind het schitterend. Het is uniek dat ze twee Vlaamse Reuzen uitreiken, dat maakt het nog specialer. Ik behaalde goud en zilver op de Spelen, in heel lastige omstandigheden, ik ben heel tevreden met mijn jaar. Om hier samen met Bashir Abdi te mogen staan is een hele eer."