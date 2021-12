Trainer Van Aert: "Lichte verkoudheid, Boom komt niet in het gedrang"

Wout van Aert duikt zaterdag voor het eerst deze winter het veld in, of gooit een verkoudheid toch nog roet in het eten? Nadat Van Aert woensdag verstek had laten gaan voor de Kristallen Fiets rezen hier en daar vragen bij zijn deelname in Boom, maar Marc Lamberts relativeert dat.



"In deze tijden maken ze van een verkoudheid al snel dat je zwaar ziek bent. Wout heeft gewoon een lichte verkoudheid. Meer is er niet aan de hand. Je kunt ook crossen met een lichte verkoudheid. Ik denk dat zijn deelname in Boom niet in het gedrang komt", zegt Lamberts.



"Wout heeft alle trainingen gedaan. Daar zal het niet aan liggen. Nu moet hij nog goed rusten en dan zien we wel. De eerste cross is ook niet de belangrijkste. En bovendien staat Wout er ook iets anders in dan de voorbije jaren. De weg is belangrijker geworden dan het veld."