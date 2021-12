Seppe Smits kan zijn comeback nog niet vieren met een finale

Vorig jaar in november brak Seppe Smits zijn scheenbeen op training. Nu kon hij in de Verenigde Staten eindelijk zijn comeback maken.

In de Wereldbekermanche Big Air in Steamboat werd hij 21e op 31 deelnemers. Lang niet voldoende voor een finale met de top 5.



Smits scoorde 32 punten met zijn eerste poging (en 9,25 met zijn tweede). Voor een plaats in de finale waren 84,75 punten nodig.

Smits is een routinier in het snowboarden, met 2 wereldtitels in de slopestyle (in 2011 en 2017). Op de Big Air-schans verzamelde hij 2 keer zilver (in 2009 en 2011) en 1 keer brons (in 2013).