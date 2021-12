Roeselare in het jaar 1 na Hendrik Tuerlinckx: "Anderen moeten nu opstaan"

Matthijs Verhanneman: "Hendrik leefde voor deze matchen en was dan altijd top. Michiel heeft al enorm potentieel getoond. Hij is nog een jonge speler en dan gaat dat nog met ups en downs, het is kwestie van zo weinig mogelijk van die downs te hebben maar daar werken we hard aan met het hele team."

Een knappe prestatie want niet alleen clubicoon Hendrik Tuerlinckx is weg, ook de ervaren Griek Andreas Fragkos verliet Schiervelde. Voor de coach en de anciens is het toch wel even wennen.

Het voorlopige antwoord? Best goed. Zo won Roeselare gisteren met 2-3 bij Friedrichshafen. Met een sterke Mathijs Desmet (21 jaar) – uitgeroepen tot MVP van de match – én hoofdaanvaller Michiel Ahyi (23 jaar), beiden goed voor 21 punten, heeft Roeselare getoond dat het mag blijven dromen van een plaatsje in de kwartfinales van de Champions League.

Het was eind vorig seizoen een ‘bommetje’ toen Hendrik Tuerlinckx na 13 seizoenen de deur bij Knack Volley Roeselare achter zich dicht trok. Velen vroegen zich af hoe de landskampioen zich – vooral ook in de Champions League – uit de slag zou trekken zonder z’n sterkhouder van vele oorlogen.

Het is héél anders zonder Tuerlinckx. Het gaat over de uitvoering, de koelbloedigheid en het killer-instinct dat spelers als Tuerlinckx in moneytime hebben.

"Je voelt dat vandaag Matthijs (Verhanneman) er bij momenten de ploeg heeft doorgetrokken, vroeger had ik zo twee of drie spelers. Het is bij momenten zoeken maar dat is ook het krediet dat we moeten geven aan deze vervangers."

Uiteraard moet coach Steven Vanmedegael het ook anders benaderen. "Het is héél anders, het gaat over de uitvoering, de koelbloedigheid, het killer-instinct dat spelers als Tuerlinckx in moneytime hebben."

Spelverdeler Stijn D’Hulst, gisteravond alweer subliem, probeert nuchter te blijven: "Er komt een jonkie in de plaats, dat moet opgevangen worden. Het is anders spelen, maar dat is nu eenmaal het volleybal. Gasten komen en gasten gaan."

Verhanneman: "De aanvoerdersrol is nu voor mij"

Verhanneman vult aan: "De aanvoerdersrol is nu voor mij, ik had het gevoel dat ik dat al wat samen met Hendrik deed. Nu zo’n sterke persoonlijkheid is weggevallen moeten anderen opstaan en iets meer doen, Stijn D’hulst en ik. Ik geloof zeker dat het goed komt."

"Door het wegvallen van Hendrik zie je dat Stijn D’Hulst mee die rol op zich neemt. Het gaat over voorbereiding, over koelbloedig zijn om de jonkies er echt door te trekken. Waar ik vroeger heel veel gesprekken had met Hendrik, heb ik dat nu met Matthijs en Stijn."

Tuerlinckx heeft ook een leemte achtergelaten in de kleedkamer. "Je had vroeger binnen het team dominante rollen voor Hendrik Tuerlinckx en Matthijs Verhanneman", zegt Vanmedegael.

Dit is jaar 1 na Hendrik, over 10 jaar gaan we nog altijd weten wanneer hij vertrokken is.

De impact die Tuerlinckx had, mag niet onderschat worden. "Hij was een icoon. Dit is jaar 1 na Hendrik, over 10 jaar gaan we nog altijd weten wanneer Hendrik vertrokken is", zegt algemeen directeur Dirk Specenier.



Roeselare verloor niet alleen de ervaring van Tuerlinckx. Voor de ervaren Fragkos kwam bijvoorbeeld de 20-jarige Märt Tammearu bij het team. "We hebben een algemene verjonging doorgevoerd", zegt Specenier.



De Est Tammearu is momenteel geblesseerd en tot overmaat van ramp ligt ook de andere hoofdaanvaller Filip Gavenda in de lappenmand. "We hebben veel jongere spelers nu en door de blessures hebben we geen back-up voor die jongeren."

De wisselmogelijkheden zijn dus schaars, de jongeren moeten – ook in moeilijke momenten – blijven staan. Maar er is geen weg terug, hoe erg iedereen – de supporters op de eerste plaats – het vertrek van Tuerlinckx betreurt.