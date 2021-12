Nieuw Overlegcomité morgen: geen binnensport meer? Wel nog profsport zonder publiek?

De situatie in de ziekenhuizen is "dramatisch", dat woord gebruikt minister van Volksgezondheid Vandenbroucke. De coronacijfers blijven nog stijgen. En de impact op de samenleving - ook los van de ziekenhuizen - is enorm.

Opnieuw ingrijpen is nodig. De GEMS-expertengroep maakte een rapport waarin ze maatregelen voorstellen om de huidige zware coronagolf het hoofd te bieden. Dat rapport ligt morgen op de tafel van het Overlegcomité.