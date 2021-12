Max Verstappen kan zondag wereldkampioen worden: "Ga vooral genieten van de race"

Max Verstappen krijgt 2 kansen om de wereldtitel te veroveren. Komend weekend in Saudi-Arabië slaat hij een eerste keer op voor het kampioenschap.



"Daar krijg ik veel vragen over, maar zelf probeer ik er niet aan te denken", vertelt de Red Bull-rijder. "Omdat het me te veel onnodige druk oplegt."





"Ik probeer vooral te genieten van de race en de beste prestatie neer te zetten, samen met het team. Dan zien we wel of dat volstaat of niet."





"Je mag een race ook niet te ingewikkeld maken, vind ik. Ik weet hoe je hard kan gaan en daar probeert het team me de beste auto voor te geven. Meer kan je niet controleren."





"Het is de manier die voor mij het beste werkt", weet Verstappen.