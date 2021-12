Luca Brecel gaat door op elan richting kwartfinales UK Championship

"Ik heb nog 20 jaar om mijn volle potentieel te bereiken", zei Brecel, nadat hij achtste reekshoofd Stephen Maguire had uitgeschakeld in York. Maar ook op zijn 26 jaar is zijn potentieel al goed zichtbaar op het UK Championship, een van de drie meest prestigieuze toernooien op de kalender naast het WK en de Masters.

Terwijl grote namen als Robertson, Trump, Selby en Ding al sneuvelden, stoomt Brecel vlotjes door naar de kwartfinales. Na de 6-0-zege tegen Maguire ging hij door op zijn elan met een droge 1-6 tegen Anthony Hamilton.

Hamilton klopte Brecel in het verleden al vier keer, maar in York liep Brecel in geen tijd uit naar een 4-0-voorsprong. Twee keer noteerde hij breaks van 72. Hamilton kon wel nog één frame afsnoepen, maar meer stond The Belgian Bullet niet toe.

Brecel staat voor de derde keer in zijn carrière in de kwartfinale van het UK Championship, maar in 2012 bij zijn debuut en in 2016 was het telkens het eindstation.

Nu moet Brecel voorbij de Schot Anthony McGill, de nummer 16 van de wereld. In 2020 was McGill nog halvefinalist op het WK, maar hij kon in 4 confrontaties nog nooit winnen van Brecel. Als Brecel McGill opnieuw verslaat, wacht hem in de halve finales een duel met Kyren Wilson (WS-5) of Ronnie O'Sullivan (WS-3).