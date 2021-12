Lewis Hamilton voor titelduel in Saudi-Arabië: "Ik ben relaxter dan ooit"

Komend weekend staat de voorlaatste race van een razend spannend Formule 1-seizoen op het programma. Max Verstappen (Red Bull) begint in Saudi-Arabië met 8 punten voorsprong op Lewis Hamilton (Mercedes). De Nederlander kan zich zondag tot wereldkampioen kronen, maar daar maakt zijn concurrent zich niet druk om.



"Ik ben erg dankbaar dat we nog 2 races krijgen om voor de titel te strijden", zegt Hamilton. "Het team werkt zo hard als het kan en ik voel me uitstekend."

"Ik ben relaxter dan ooit", gaat de 36-jarige topcoureur voort. "Het is ook niet de eerste keer. Ik herinner me nog hoe het was om de eerste keer voor het kampioenschap te racen. Het heeft me slapeloze nachten opgeleverd."

Hamilton kan de titel zondag nog niet grijpen, maar hij heeft zijn lot wel nog in eigen handen. Met overwinningen in Saudi-Arabië en Abu Dhabi pakt de Brit hoe dan ook zijn historische 8e wereldtitel in de Formule 1.