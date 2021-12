Kerstjumping in Mechelen wordt voor 2e jaar op rij afgelast

In de Mechelse Nekkerhal staat steevast de Kerstjumping gepland tijdens de eindejaarsperiode, maar voor het tweede jaar op rij wordt de 40e editie uitgesteld. De organisatie gooit met spijt in het hart de handdoek in de ring.

"Jumping Mechelen 2021 gaat niet door. We hadden het zo graag anders gezien. Maar we hebben geen keuze", klinkt het bij de organisatie. "We kunnen de oproep vanuit de ziekenhuizen niet meer negeren en ook voor ons gaat de gezondheid van iedereen in onze samenleving voor op al het andere."

"Bovendien krijgt ons event binnen de huidige coronamaatregelen niet de nodige zuurstof om door te gaan. Jumping Mechelen wordt beschouwd als een indoor sportevenement. Daar mogen momenteel geen bezoekers aanwezig zijn. En zonder ons publiek, kan Jumping Mechelen gewoonweg niet verdergaan."

"We delen dit nieuws met pijn in ons hart, maar we spreken af in 2022. In de Nekkerhal. Voor de meest onvergetelijke Jumping Mechelen ooit. Opdat we eindelijk die 40 kaarsjes kunnen uitblazen."

Alle aangekochte tickets worden automatisch terugbetaald door de organisatie.