IOC heeft 2e keer contact met Peng Shuai: "Stille diplomatie, ontmoeting in januari"

Het IOC had gisteren een tweede videocall met de Chinese tennister, die enkele weken geleden een toppoliticus van misbruik beschuldigde. Peng Shuai is uit het openbare leven verdwenen. Er waren wel wat tekenen van leven, maar die leken eerder georchestreerd.



Vrijuit praten en bewegen lijken uit den boze voor Peng, vandaar de straffe beslissing gisteren van de WTA om alle toernooien - nochtans lucratief - in China en Hongkong voorlopig niet meer te laten doorgaan. WTA-topman Steve Simon is bezorgd over de risico's van spelers en staf en wil garanties over het welzijn van Peng en een onderzoek naar het misbruik.





Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken van China reageerde niet rechtstreeks op het nieuws, maar verklaarde wel tegen een "politisering van de sport" te zijn.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) roerde zich vandaag ook weer in de discussie. "We delen dezelfde bezorgheid als vele mensen en organisaties over het welzijn en de veiligheid van Peng Shuai. Daarom hadden we gisteren een nieuwe videocall met haar."