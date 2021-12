Ineos klopt aan bij "de bakermat van het wielrennen": "Groot nieuws in onze sector"

Of het team nu als Sky Procycling, Team Sky, Team Ineos of Ineos Grenadiers door het leven ging of gaat: de steenrijke Britse wielerformatie werd jaar na jaar de hemel ingeprezen voor de stijlrijke uitrusting.

Enkele uitrustingen van Sky/Ineos de voorbije jaren:

"Gedeelde drang naar innovatie"

"We hebben destijds ook eens met hen in de achtergrond samengewerkt, maar nu zijn we als echte partner voor meerdere jaren aan boord."

Klinkt logisch, want dat is toch het doel van elke ploeg en producent? "Ja, maar wij gaan al 35 jaar mee in dit vak en dat geeft ons een voorsprong. We doen zelf ook heel veel windtunneltesten en ontdekken veel nieuwe technologieën en innovaties."

"De belangrijkste reden voor onze samenwerking was onze gedeelde drang naar innovatie. We willen telkens beter presteren en we willen de snelste zijn", duidt Jeroen Peeters van Bioracer.

"Het design is anders dan wat de mensen gewoon waren"

De alliantie gaat dus veel verder dan de zuivere wedstrijdoutfits, maar die springen natuurlijk in het oog. "Het design is anders dan wat de mensen de voorbije jaren gewoon waren. We zijn afgeweken van bepaalde zaken en hebben leuke knipogen ingevoerd."

"Het is interessant om daar in mee te gaan. Welke toegevoegde waarde wij dan kunnen bieden? Daar kan ik geen details over geven, maar nieuwe technologieën zorgen altijd voor extra mogelijkheden."

"Onze samenwerking met de nationale federaties gaat voort, maar we willen het hele jaar in beeld komen en dan is een WorldTour-team interessant. Als je ook in de WorldTour met de beste renners wil werken, dan is Ineos een zeer mooie opportuniteit."

"We hebben kantoren in Canada en Colombia, maar we willen ook het Verenigd Koninkrijk aanboren. Dan is iemand als Pidcock een uitstekend uithangbord, net als Bernal en Carapaz dat in Zuid-Amerika zijn."

Onze samenwerking met de nationale federaties gaat voort, maar we willen het hele jaar in beeld komen en dan is een WorldTour-team interessant. En bij Ineos werk je met de beste renners.

"Groot nieuws in onze sector"

Bioracer verhoogt zijn aanwezigheid in het profpeloton, maar in de recreatieve sfeer is het al alomtegenwoordig.

"We hebben een heel groot aandeel in de wielerclubs die tijdens het weekend vertrekken aan hun stamcafé. De custommarkt, daar staan we sterk in. Een design wordt op maat gemaakt volgens je wensen en we produceren alles in eigen beheer, niet met onderaannemingen."

Bij Peloton de Paris bevestigen ze die sleutelrol van Bioracer. Peloton de Paris is een kleinere speler uit het Mechelse die dankzij een neus voor de laatste trends ook een belangrijke schakel in de (Belgische) kledingindustrie voor fietsers is.

"De deal tussen Bioracer en Ineos was groot nieuws in onze sector", vertelt Wendy Janssens van Peloton de Paris. "De voorgangers - Rapha en Castelli - zijn toch niet de kleinste namen."

"Ik had het niet echt voelen aankomen. Bioracer zet enorm in op custommade, maar ook profs kloppen bij hen aan voor metingen en testen."

"Dat bleef een beetje onder de radar, wellicht door onze Vlaamse nuchterheid. We vinden dat normaal, maar we mogen aan deze overeenkomsten zeker ruchtbaarheid geven."