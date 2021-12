Ex-Antwerp Giant Jae'Sean Tate schittert in de NBA: "Hij was fantastisch"

Houston is een jong team in opbouw, waar de 26-jarige Jae'Sean Tate al bij de anciens gerekend wordt, ook al is het nog maar zijn 2e seizoen in de NBA. De Rockets verloren 16 van hun eerste 17e wedstrijden, maar wonnen vannacht bij Oklahoma City wel voor de 4e keer op rij: 110-114.



De absolute uitblinker was Tate, die twee jaar geleden nog het mooie weer maakte bij de Antwerp Giants en vorig seizoen - na een omweg in Australië - bij de Rockets belandde.



Het rapport van Tate vannacht: 32 punten, 10 rebounds, 7 assists en 5 blocks. Cijfers die enkel de legendarische Hakeem Olajuwon hem ooit voordeed in een Rockets-shirt. "Hij was fantastisch, aan beide kanten van het veld", zwaaide Houston-coach Stephen Silas na afloop met lof.



Tate zelf bleef er bescheiden bij. "Het was gewoon zo'n avond waarop alles lukte. Ik kreeg het vertrouwen van de coach en de ploegmaats gaven me de bal. We hebben gewonnen dankzij onze vechtlust. Het was geen makkelijke zege, onze eerste op verplaatsing dit seizoen."