Een verhaal over moederliefde en 75.000 euro: waarom Radja Nainggolan nooit voor Beerschot speelde

"Regelmatig denk ik nog aan die periode terug. Wát een wereldploeg hadden we toen. Met Jan Vertonghen, Mousa Dembélé, Toby Alderweireld... (blaast) En Radja Nainggolan, natuurlijk." Ex-international Danny Veyt glundert bij de herinnering aan de "Gouden Generatie" van de Beerschot-jeugd waarvan hij in de jaren 2000 coach was. Een zeldzame groep talent, die later naam en faam zou maken in het internationale voetbal. Onder hen dus ook Radja Nainggolan. Met Antwerp keert de middenvelder komend weekend terug naar bakermat Beerschot. De club die Nainggolan bijna exact een jaar geleden tot ambassadeur kroonde, zonder dat hij ooit één minuut voor de eerste ploeg speelde. Het straffe: in tegenstelling tot de andere (te) vroeg vertrokken toptalenten kwam dat niet door een transfer naar partnerclub Ajax Amsterdam. Wat is er gebeurd?

Ex-vedetten en Joegoslaven

Bij Beerschot zag iedereen nochtans het potentieel van Nainggolan. Nadat hij er als 12-jarige puber arriveerde, maakte de middenvelder furore in alle jeugdelftallen. "Radja was toen al een beer hé", lacht Veyt. "Net als Dembélé iemand die stevig op zijn poten stond. De ene explosief, de andere balvast. Hij had ook meteen die ongelofelijke trap en was mondiger dan de rest." Urbain Haesaert knikt: "Radja onderscheidde zich al snel als een pitbull met veel potentieel", vertelt de voormalige directeur van de Beerschot-jeugd. "Een jongen met veel discipline zowaar. (lacht) In mijn tijd had hij nog geen oorbellen of tattoos. Op de club gaf hij iedereen steeds een hand."



De visie van de club was in die tijd niet op jongeren gericht. Urbain Haesaert

Ondanks de enorme verzameling aan talent zijn de omstandigheden om door te breken bij het toenmalige Germinal Ekeren niet optimaal voor de eigen jeugd. "Het was in die tijd moeilijk om de stap naar de eerste ploeg te maken", weet Haesaert. "De visie van de club richtte zich jammer genoeg niet op jongeren. Veel liever investeerde het bestuur zijn centen in ex-vedetten of buitenlanders. Ik herinner me nog hoe er vier Joegoslaven in één keer gekocht werden."

Telefoonnummers wisselen in Moeskroen

Bovendien trekken de absolute toppers, zoals Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, rechtstreeks naar de Nederlandse topclub Ajax door een partnership. De "twijfelgevallen", zoals Nainggolan, moeten hopen op een profcontract. Alleen komt dat voorstel er niet meteen.

Ondertussen wemelt het van de makelaars bij de jeugdwedstrijden van Beerschot. De Italiaanse tussenpersoon Alessandro Beltrami pikt er toevallig eentje mee tijdens een bezoek aan Moeskroen. Zijn oog valt op een technisch vaardige geblokte jongen zonder haar: Radja Nainggolan. "Ik zag dat het een goeie speler was en ben gebleven om de eerste helft te bekijken", vertelde Beltram eerder over dat bewuste moment. Bij de rust vraagt Beltrami meteen het nummer van Nainggolan. Eén dag later is de makelaar al op bezoek bij Nainggolan thuis.

We aten drie dagen per week hetzelfde, zaten soms tot een maand zonder elektriciteit en moesten ons eten opwarmen met een kampvuurtje. Radja Nainggolan over zijn jeugd.

U moet weten: de jeugd van Nainggolan, opgegroeid in de blokken van ’t Sint-Anneke op Linkeroever, was allerminst makkelijk. Zijn vader keerde terug naar Indonesië, waardoor mama Lizy met drie kinderen achterbleef. "Mijn moeder moest zijn schulden betalen", zei Nainggolan daar ooit over. "Ze verdiende 1.300 euro om tien uur per dag te werken, we moesten met 500 euro rondkomen. Wie kan dat? We aten drie dagen per week hetzelfde, zaten soms tot een maand zonder elektriciteit en moesten ons eten opwarmen met een kampvuurtje.”

75.000 euro

Wanneer Beltrami tijdens zijn bezoek een contractvoorstel van de Italiaanse tweedeklasser Piacenza op tafel legt, is de familie Nainggolan zeer gecharmeerd. De 16-jarige Nainggolan kan er 1.400 euro per maand verdienen. Mama Lizy is gewonnen voor het idee, haar zoon eveneens: "Ik was zo blij dat ik een beetje geld kon verdienen om thuis te helpen", aldus Nainggolan enkele jaren geleden. "Het was de enige reden waarom ik ben vertrokken. Want had Beerschot me toen een gelijkaardig contract gegeven, was ik wellicht gewoon in België gebleven."



75.000 euro voor een speler van 16 jaar was niet slecht. Toenmalig Germinal Beerschot-voorzitter Jos Verhaegen

Alleen doet het clubbestuur dat niet. Tijdens de onderhandelingen over een transfer naar Piacenza stelt Beerschot zich niet moeilijk op. Ook ploegmaat Didier Ndagano wordt in de deal betrokken. Voor de koppelverkoop ontvangt Beerschot - na een huurperiode van één seizoen - een totaalbedrag van 150.000 euro, 75.000 euro per speler. "Wat konden we doen?", vraagt toenmalig voorzitter Jos Verhaegen zich 16 jaar later af. "Als we dat niet aanvaard hadden, waren ze later wellicht gratis vertrokken zoals vele andere jongeren. We konden ze niet tegenhouden." "Bovendien was 75.000 euro voor een speler van 16 jaar niet slecht. Op die leeftijd moet je nog altijd afwachten of iemand zal doorbreken. Bij Didier is dat niet gelukt, bij Radja wel. En daar ben ik ook blij om."