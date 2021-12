Broers Roodhooft over komst Deceuninck: "Focus op eendagskoersen en rol van vrouwenwielrennen"

"Ik zie het meer als een beloning of erkenning voor het afgelopen decennium dan voor dit seizoen", vertelde Philip Roodhooft na de onderscheiding op de gala-avond.

Alles wat Alpecin-Fenix tegenwoordig aanraakt, lijkt dan ook te veranderen in goud. "Klopt, maar dat is omdat veel voor ons de eerste keer is of was. Deceuninck-Quick Step won ook enkele ritten in de Tour en droeg ook het geel, maar niemand zegt dat zij net als wij de show steelden."

"Voor ons zijn de verwachtingen hoger en wordt de lat hoger gelegd. We staan voor 2022 dan ook voor een moeilijke fase: die van de bevestiging. We zijn er niet bang voor, maar de underdogpositie is minder evident geworden."

"Het is aan ons om met de sterke concurrentie om te gaan. We zullen meer onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Als we willen bevestigen, dan zal dat alleen maar kunnen door de dingen nog beter te doen."

De ploeg van de broers Roodhooft is alleszins meer dan Mathieu van der Poel alleen. "Absoluut", zegt ploegleider Christoph. "Dat was in het belang van iedereen, ook van Mathieu. Hij kan alle koersen winnen, maar dan komt alles ook op zijn schouders. We hebben renners gehaald die zelf ook konden winnen."

Onder meer Tim Merlier bloeit volledig open bij zijn werkgever. "We slagen er in om het vuur en de passie bij ons als persoon in heel de organisatie te laten dringen. We scheppen verwachtingen, maar we zorgen ook voor een aangename en familiale sfeer. Iemand die zich niet goed voelt, kan niet presteren."