Biatlete Lotte Lie raapt opnieuw Wereldbekerpunten in Östersund

In de 10 km sprint bij de mannen was Thierry Langer de beste Belg met de 36e plek. Hij maakte één schietfout en kwam 1'32"9 na winnaar Sebastian Samuelsson over de streep. Voor de Zweed was het zijn tweede opeenvolgende sprintzege dit seizoen. De Fransen Emilien Jacquelien en Quentin Fillon Maillet vergezelden hem op het podium.

Florent Claude kwam net na Langer over de streep als 37e. César Beauvais eindigde als 67e, Tom Lahaye-Goffart werd 97e. Langer en Claude schaarden zich dus bij de beste 60 en mogen zondag aantreden in de 12,5 km achtervolging. De Belgische mannen nemen zaterdag ook deel aan de 4x7,5 km aflossing.

Eerder op de dag was biatlete Lotte Lie op de 30e plaats geëindigd in de 7,5 km sprint. De 26-jarige Lie, die in Noorwegen woont, kwam 1'17"6 later dan de Oostenrijkse winnares Lisa Hauser over de meet. Hauser behaalde haar derde WB-zege in haar carrière, de eerste in de sprint.

Voor Lotte Lie, die aan haar tweede wereldbekerseizoen bezig is, is het de 3e wedstrijd op rij waarin ze punten kan pakken. Vorige week opende ze haar seizoen al met een knappe 15e plaats in de 15 km individueel en een 22e stek in de 7,5 km sprint.