Belofte maakt schuld: Ricciardo's ex-teambaas laat tattoo zetten

Vorig jaar in oktober slaagde Daniel Ricciardo erin om zijn Renault op het podium te parkeren in de Grote Prijs Formule 1 van de Eifel. De Australiër eindigde als derde, na Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Meer dan een jaar later beleeft hij er nog plezier aan, want zijn toenmalige teambaas Cyril Abiteboul had beloofd om een tattoo te zetten als Ricciardo in zijn opzet zou slagen.

Nu was het eindelijk zo ver. Abiteboul liet een tattoo op zijn rechteronderbeen zetten. Een tekening die geïnspireerd is op het Renault-logo.

"Ik dacht dat het niet meer zou lukken", grijnst Ricciardo, die zelf vol staat met inkt. "Met het coronavirus en het vele reizen, was het moeilijk om een datum te prikken, maar het is gebeurd!"

In de Formule 1 werken Abiteboul en Ricciardo niet meer samen. De eerste moest opstappen, de tweede racet nu voor McLaren (waar hij de teambaas ook een tattoo heeft aangesmeerd).