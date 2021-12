Belgische flankaanvaller Ismail Azzaoui loopt weer zware knieblessure op

Tegen Feyenoord had Azzaoui nog uitgepakt met een assist, maar amper 10 minuten later ging het grondig mis voor onze landgenoot. Na een botsing met Tyrell Malacia moest hij met een brancard van het veld worden gedragen.

Een MRI-scan heeft nu aangetoond dat Azzaoui een zware knieblessure heeft opgelopen. Zijn seizoen zit er meer dan waarschijnlijk op, net nu hij een basisplaats had veroverd bij Heracles.

Het is al de derde keer dat Azzaoui in de lappenmand ligt met een knieblessure. In 2016 en 2018 scheurde hij de kruisband van zijn linkerknie. Heracles wenst zijn flankaanvaller veel sterkte bij zijn herstel.