Van den Brom baalt: "Je ziet het zo door je vingers glippen. Frustrerend"

Een veel positiever geluid was uiteraard te horen bij Philippe Clement: "Het waren belangrijke weken voor Club. Het was niet altijd de gemakkelikste periode, maar winnen in Genk in de competitie en doorgaan in de beker. Dat is speciaal."

"Genk is een hele goeie ploeg met een goede kern en een goede coach. We wisten dat we deze week een heel zwaar programma zouden hebben. Deze 2 zeges doen dan ook deugd."

Club wist tot 2 keer toe een achterstand om te buigen in een zege. Daarmee lijken de spelers van Philippe Clement sterker te staan dan die van John van den Brom.

"We moeten dit verder bevestigen. Dit moet de norm zijn. Wil dat zeggen dat we er altijd in zullen slagen om een een resulaat te halen? Neen. Maar met deze mentaliteit dwing je dat wel af. En dan de koelheid tijdens de penalty’s op einde… het is een mooie avond. Ik had een lijstje gemaakt en alle strafschopnemers eens diep in de ogen gekeken. Ik zag dat ze overtuigd waren."