Thibaut "De Onklopbare" Courtois overladen met lof: "Hij verricht elke match mirakels"

"Madrid heeft een heilige." Het stond in grote letters als titel bij het hoofdartikel van de Spaanse sportwebsite Marca. Over wie ze het hadden? Thibaut Courtois, uiteraard.

Ook in de Spaanse voetbaltalkshows was Courtois - samen met doelpuntenmaker Benzema - gespreksonderwerp nummer één. "Vorig jaar waren Oblak en Ter Stegen nog iets beter dan Courtois", klonk het in een veelbekeken programma. "Nu heeft de Belg iedereen ingehaald."

Voor Real-trainer Carlo Ancelotti is er al lang geen discussie meer over wie de beste keeper ter wereld is. "Op dit moment sowieso Thibaut", knikte de coach op zijn persconferentie achteraf. "Hij pakt alles, zelfs op training. (lacht) Soms zeg ik hem dat hij eens een bal moet doorlaten om de aanvallers vertrouwen te geven."

"Of hij de beste keeper is die ik ooit had? Ik had het geluk om met veel geweldige doelmannen te werken. Casillas, Diego López, Buffon, Cech, Neuer... Maar hij is sowieso één van de beste."

Na de partij tegen Bilbao strooide zelfs collega-doelman Unai Simon nog met lof voor Courtios bij de tv-interviews. Iedereen in het wereldje weet hoe zeldzaam dat is. "Er is weinig erkenning voor het werk van Courtois bij Real. Ze hebben veel sterren, maar zonder hem zouden ze vandaag niet gewonnen hebben."