Sporza Retro: Philippe Clement vernedert met Genk Club Brugge in de bekerfinale 1998

Club Brugge had net de titel gevierd en was de uitgesproken favoriet in de finale van de Beker van België in 1998. Maar Club werd in de finale vernederd door het Genk van Aimé Anthuenis.

Opvallend: huidig Club-trainer Philippe Clement speelde toen zijn laatste match op het middenveld van Genk. Hij stond in het winnende kamp, maar miste wel een grote kans op de 5-0 in de slotfase.

