Spelprincipes versus spelsysteem: waarom wisselt Vincent Kompany zo veel?

Wie dinsdagavond de basisploeg van Anderlecht onder ogen kreeg voor de bekermatch tegen Seraing moest even met de ogen knipperen. Opeens stond Marco Kana op het middenveld. Kana, die sinds half augustus niet had gespeeld.

Tegen KV Kortrijk in de competitie was de verrassing bijna even groot toen opeens de Argentijnse verdediger Lisandro Magallan de voorkeur kreeg op Taylor Harwood-Bellis. Ook in het aanvallende compartiment is het week na week afwachten wie Vincent Kompany aan de aftrap brengt en in welke formatie.

Vraag is of het voortdurend zoeken is van de coach of een bewuste strategie? "Ik weet het niet, maar ik heb het gevoel dat Kompany bewust veel wisselt om iedereen bij de zaak te houden", zegt Ariël Jacobs.

"Zelf deed ik dat minder, omdat ik als coach vond dat vertrouwen voor spelers ontzettend belangrijk was. Maar Kompany zal misschien andere redenen hebben."