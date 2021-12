Shorttrackster Hanne Desmet moet rusten: "Zo weinig mogelijk prikkels krijgen"

Hanne Desmet, die een olympisch ticket beet heeft op de 3 individuele afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter), liet afgelopen weekend de laatste WB-manche in Dordrecht aan zich voorbij gaan.

Ze herstelt nog altijd van de gevolgen van een hersenschudding die ze begin september bij een val op trainingskamp opliep. "Ik denk dat ik na die val te snel weer ben beginnen te trainen. Ik ben ook te snel wedstrijden beginnen te schaatsen."

Desmet kreeg last van een verstoord evenwichtsorgaan en heeft ook last van te fel licht. Desmet wil geen risico's nemen met het oog op de Winterspelen in Peking in februari. "Ik moet nu wel rust nemen en zo weinig mogelijk prikkels krijgen", zegt ze.

Nu de kwalificatiefase afgelopen is, krijgen de shorttrackers een periode van 7 weken zonder wedstrijd. Midden januari staat het EK shorttrack dan op de kalender. Dat EK zou normaal gezien plaatsvinden in Dresden, maar door de stijgende coronacijfers moet de shorttrackbond op zoek naar een nieuwe locatie.