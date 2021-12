NBA: Ook Golden State kan de zegereeks van Phoenix niet afbreken

De Phoenix Suns schreven deel 17 van hun zegereeks, dat is een evenaring van het clubrecord uit 2007. Phoenix en Golden State delen nu de leiding in het Westen met de beste rapportcijfers uit de NBA. Vrijdag volgt een nieuw duel in San Francisco.

De Suns verloren Devin Booker met een hamstringblessure in het tweede quarter, maar maakten in de slotfase wel het verschil. Bij 92-91 maakte Jae Crowder het verschil met twee rake shots, Golden State kwam die tik niet meer te boven: 104-96.

De basketbalwereld keek uit naar de clash tussen Phoenix en Golden State, de twee beste ploegen in de NBA. Het was pas de eerste keer in de NBA dat 2 teams uit dezelfde divisie (Pacific) elkaar ontmoeten met een zegepercentage van minstens 85% na 20 wedstrijden.

Phoenix maakte ook verdedigend het verschil

LeBron James ontbreekt door corona, Lakers winnen wel

In de andere wedstrijden maakte Anthony Davis met 25 punten de afwezigheid van LeBron James (in isolatie of quarantaine door de coronaregels in de NBA) goed tegen de Sacramento Kings (117-92).

En de Brooklyn Nets waren de beste in de "derby" tegen de New York Knicks. James Johnson verzilverde zijn twee vrijworpen in de slotseconden: 112-110.