"Mind the gap": VUB wil voetballers behoeden voor het zwarte gat

Begrijpelijk dat Yari Verschaeren hogere studies liet varen om iets meer tijd te hebben voor zichzelf. "Alles kwam ook snel op me af, een basisplaats bij Anderlecht en een selectie bij de Rode Duivels. Ik kon wel wat rust gebruiken."

Bij Ella Van Kerkhoven lag dat anders. De verdiensten in het vrouwenvoetbal volstaan niet om van te leven. Zij studeerde criminologie en heeft ook een diploma lerares lichamelijke opvoeding - Engels. "Vorig jaar heb ik 27 uur lesgegeven en was ik 15 uur op de club. Een hele boterham om alles georganiseerd te krijgen."

Zowel Ella Van Kerkhoven als Yari Verschaeren hebben al nagedacht over hun toekomst na de carrière. Van Kerkhoven wil graag in het voetbal blijven. "Met mijn studie criminologie zal ik waarschijnlijk nooit meer iets doen, maar het was zo’n veelzijdige opleiding dat ik er toch heel wat van meeneem."

Bij Yari Verschaeren begint het studeren opnieuw te kriebelen. "Ik kan intussen beter omgaan met de vrije tijd en ik studeer nu Spaans." Ook zijn interesse in economie is nog niet weggeëbd. (Verschaeren volgde de richting economie-wiskunde in het ASO) Het is best mogelijk dat hij die studies later weer oppikt. Giorgio Chiellini, de kapitein van Juventus en het Italiaans elftal is een voorbeeld. Hij behaalde een master in Business Administration.