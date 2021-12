Mignolet van pineut naar held op enkele dagen tijd: "Zo'n avond doet heel veel deugd"

Twee fouten tegen Standard, een ongelukkige tegentreffer tegen KV Mechelen, vijf goals om de oren tegen Leipzig en afgelopen weekend weer een misser in Genk.

Nooit was Simon Mignolet zo veelbesproken in België als de afgelopen weken.

Maar kijk, woensdagavond snoerde de doelman alle critici de mond met een ijzersterke prestatie in het bekerduel tegen Racing Genk. Al in de eerste minuut pakte Mignolet uit met een geweldige reflex. En in de strafschoppenreeks toonde hij nogmaals zijn koelbloedigheid.

"Of ik mensen lik op stuk gegeven heb? Dat moest niet. Alleen mezelf", klonk het zelfkritisch bij Mignolet. "Ik ben diegene die in de spiegel moest kijken. Ik weet ook wel dat ik de laatste tijd minder goed bezig was. Dan doet een avond zoals deze bijzonder veel deugd. Bovendien heb ik altijd gezegd dat je met de goeie dingen even positief moet omgaan als met de minder goeie."