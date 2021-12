Lange Jojo zingt niet meer, maar "Olé,Olé, Olé" blijft klinken: zijn RSCA-lied wordt wereldhit

Originele versie van "Anderlecht Champion" uit 1985, mét spelers

Supporterslied voor Anderlecht wordt wereldhit

Lange Jojo - Grand Jojo in het Frans - raakte in de jaren 70 bekend met "Chef, un p'tit verre, on a soif." Hij schreef in 1985 naar aanleiding van een derde titel op een rij "Anderlecht Champion" (Allez, Allez, Allez, We Are The Champions).

Een jaar later paste hij samen met producer Roland Verlooven het clublied een klein beetje aan, toen de Rode Duivels naar Mexico 1986 mochten: "E Viva Mexico" was geboren. België werd 4e op het WK, de rest is geschiedenis. Het supporterslied veroverde alle voetbalstadions ter wereld. "Olé, Olé, Olé, We Are The Champions", hoor je tegenwoordig overal.





Lange Jojo was een trouwe fan van Anderlecht, ging altijd kijken en zorgde vaak voor de opwarming voor een belangrijke match. Voetbalclub Anderlecht reageert dan ook verslagen.



Oud-manager Michel Verschueren (90): "Dat nummer wordt nog altijd gespeeld bij de aanvang van elke wedstrijd. Dat blijft zeer populair. Ik heb Jojo in mijn 25-jarige carrière bij Anderlecht beter leren kennen. Het was echt een man van het volk en voor het volk. Zijn liedjes waren warm en aangrijpend."



De zanger zelf vertelde het geregeld in reportages (zie onder): "Lange Jojo zal niet blijven, maar "Olé, Olé" zeker en vast wel!"