Comedy capers op een cruciaal moment. In de absolute slotminuut kreeg Iké Ugbo nog een ultieme kans op de winnende treffer voor Racing Genk. De spits kwam oog-in-oog met Simon Mignolet en wilde de bal stiften... maar trapte knullig in de grond. Later bleek de fase beslissend. Bekijk hierboven vooral de opvallende beelden.