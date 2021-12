Jonge Red Lions botsen op gastland India in kwartfinales van het WK

Onze jonge hockeyers hadden zaterdag hun poulefase als groepswinnaar afgesloten en bekampten in de kwartfinales India, dat zelf tweede was geworden in zijn groep.

Het gastland klopte de jonge Lions in Bhubaneswar uiteindelijk met het kleinste verschil: 0-1 na een strafcorner, de enige van de match voor India.

Door de sterke match van keeper Pawan moeten de Belgen, nochtans dominant tegen India, nu aan de bak tegen Spanje voor een klassementsmatch (5e tot 8e plaats).

"We mogen trots zijn op onze prestatie", reageerde aanvoerder Dylan Englebert na de heruitgave van de finale van het laatste junior WK in 2016, waar India uiteindelijk de wereldtitel pakte.

"Het was een aangename wedstrijd om naar te kijken. Met wat geluk hadden we shoot-outs kunnen afdwingen."