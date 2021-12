Johanna Konta (ex-WTA-4) stopt ermee: "1 woord: dankbaar"

Konta heeft naast de Britse ook de Hongaarse en Australische nationaliteit. In haar glorietijd was ze dé Britse tennishoop, voor het eerst in decennia deed een Britse vrouw het nog eens zo goed.



Konta speelde uiteindelijk 3 keer de halve finale van een grandslam: in 2016 op de Australian Open, 2017 op Wimbledon en 2019 op Roland Garros.



In 2017, toen ze in juli 4e van de wereld was, werd ze getraind door de Belg Wim Fissette. In maart 2020 kwam ze ook weer in de Belgische picture, ze speelde en won tegen Kim Clijsters, die toen haar 2e comebackduel afwerkte.

Konta, die was weggezakt naar plaats 113, nam vanochtend afscheid op Twitter: "Dankbaar, dat is het woord dat ik wellicht het meest heb gebruikt in mijn carrière. En het is ook het woord dat het allemaal, denk ik, het beste samenvat aan het einde", schrijft ze.

"Mijn loopbaan is ten einde gekomen en ik ben ongelooflijk dankbaar voor de carrière die het is geweest. Door mijn eigen veerkracht en de begeleiding van anderen was ik in staat om mijn dromen te beleven. Ik werd de persoon die ik als kind wilde zijn."