Ibrahimovic over ruzie met Lukaku: "Ik heb nog een eitje te pellen met hem"

Het was wekenlang groot nieuws in Italië: de ruzie op en naast het veld tussen Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku tijdens de clash tussen AC Milan en Inter in de Coppa Italia in januari van dit jaar.

Beide spitsen kregen er slechts een gele kaart voor, maar het incident zinderde nog lang na en werd zelfs vereeuwigd in een muurschildering in Milaan.

Nu komt Ibrahimovic er nog eens op terug en de Zweedse spits van Milan lijkt olie op het vuur te willen gooien. Hij verwijt Lukaku dat hij "een groot ego" heeft en beweert dat de Rode Duivel hem eerst beledigd zou hebben. "Ik heb hem getroffen op zijn zwakke plek en hij verloor de controle."

Lukaku en Ibrahimovic waren ploegmaats bij Manchester United en ook daar zou het niet geboterd hebben. Met zijn uitspraken maakt Ibrahimovic ook duidelijk dat wat hem betreft de strijdbijl zeker nog niet begraven is.

"Ik heb nog een eitje te pellen met hem, dus ik hoop dat ik hem binnenkort nog een keer tref." Dat is niet meer zo evident nu Lukaku Inter en de Serie A heeft verlaten voor Chelsea. "Er zijn zaken die op het veld moeten uitgevochten worden. Maar ik haat niemand, laat staan Lukaku."