De onbekende sleutelfiguur in de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton: Michael Masi

Volgens een spreekwoord leer je iemand het beste zwemmen door hem meteen in het diepe te gooien. Wel, Michael Masi nam op 14 maart 2019 een onverwachte duik in het F1-circus.

Het was drie dagen voor de start van het nieuwe raceseizoen in Melbourne toen het noodlot toesloeg. De populaire wedstrijdleider Charlie Whiting overleed op 66-jarige leeftijd aan een longembolie in zijn hotelkamer. Masi, die amper 10 races als "leerling" had meegelopen, moest plots overnemen.

De Australiër was al sinds zijn 22e actief in de autosport. Onder meer als racedirecteur bij het Supercar Championship en de F2 en F3. Maar een rol als wedstrijdleider in de Formule 1 is nog van een compleet andere grootorde. Weinig jobs namelijk zo delicaat als die.