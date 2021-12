De meest ingewikkelde weg richting WK 2023: moeten Red Flames via barrages?

Eerste opdracht: 2e worden in de groep

De 51 Europese landen zijn verdeeld over 9 voorrondegroepen . De 9 groepswinnaars krijgen een ticket. In het beste geval worden de Flames dus eerste in Groep F, maar het zal moeilijk worden om beter te doen dan topland Noorwegen, dat in 1995 al eens het WK won en thuis België klopte met 4-0. De Flames wonnen afgelopen week wel overtuigend van hun concurrent voor de 2e plaats, Polen. Ze wipten zo over Polen naar de 2e plaats en zouden die niet meer mogen weggeven. De 9 groepstweedes spelen play-offs , waarin nog 2 zekere tickets te verdienen zijn.

Tweede opdracht: 2 play-offrondes overleven

Huidige stand van de tweedes:

Visuele verduidelijking opdracht 1 en 2:

Derde opdracht (evt.): 1 van 3 groepen winnen van intercontinentale play-offs

Om de laatste 3 WK-tickets wordt door 10 landen gestreden in intercontinentale play-offs in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat toernooi wordt gezien als testevent voor het WK (20 juli-20 augustus) en vindt van 17 tot 23 februari 2023 plaats.



Van Oceanië en Europa mag er 1 land meedoen, Azië, Afrika, Midden- en Noord-Amerika en Zuid-Amerika leveren 2 landen.



De 10 landen worden geloot in 3 groepen. Groep 1 en Groep 2 tellen 3 landen, met telkens 1 reekshoofd. Groep 3 telt 4 landen met 2 reekshoofden. De winnaar van elke groep krijgt een WK-ticket.



In Groep 1 en Groep 2 spelen de ongeplaatste landen de halve finale in één match, de winnaar ontmoet het reekshoofd in de finale. In Groep 3 spelen de reekshoofden elk tegen een ongeplaatst land in de halve finales.



En om het nog extra ingewikkeld te maken: Australië en Nieuw-Zeeland zijn als gastland automatisch geplaatst, maar spelen ook hun rol op dat toernooi. De gastlanden spelen een vriendschappelijk duel tegen een van de landen uit Groep 1 en Groep 2.



Conclusie: misschien toch maar gewoon proberen groepswinnaar te worden.