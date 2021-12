De man die met één beslissing de wereldtitel F1 bepaalde: wie is Michael Masi?

Door één omstreden keuze kent de hele wereld hem plots. Wedstrijdleider Michael Masi (42) vertoefde jaren in de anonimiteit, maar stond gisteren vol in de vuurlinie na zijn beslissing die het spannendste WK ooit bepaalde. Wie is de Australiër die een sleutelrol speelde bij de wereldtitel van Max Verstappen?

Volgens een spreekwoord leer je iemand het beste zwemmen door hem meteen in het diepe te gooien. Wel, Michael Masi nam op 14 maart 2019 een onverwachte duik in het F1-circus. Het was drie dagen voor de start van het nieuwe raceseizoen in Melbourne toen het noodlot toesloeg. De populaire wedstrijdleider Charlie Whiting overleed op 66-jarige leeftijd aan een longembolie in zijn hotelkamer. Masi, die amper 10 races als "leerling" had meegelopen, moest plots overnemen. De Australiër was al sinds zijn 22e actief in de autosport. Onder meer als racedirecteur bij het Supercar Championship en de F2 en F3. Maar een rol als wedstrijdleider in de Formule 1 is nog van een compleet andere grootorde. Weinig jobs namelijk zo delicaat als die.

Aanstormende teambazen

Wat Masi zoal doet? Wat niét… Hij staat in voor de veiligheid op het circuit (de infrastructuur, rode vlag en safety car), leidt het technisch departement, is verantwoordelijk voor de start van een GP en vooral: hij bepaalt wat wel en niet kan tijdens races. Bij incidenten oordeelt Masi namelijk of de stewards moeten tussenkomen. Zwart of wit zijn zulke situaties zelden, grijs des te meer. Zeker gezien de intense strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton de voorbije maanden lagen alle beslissingen onder een vergrootglas. Na een zoveelste akkefietje stormen de teambazen en coureurs steeds richting Masi. "Het is nog steeds niet duidelijk wat de regels zijn", foeterde Hamilton dit seizoen naar de wedstrijdleider. En vooral na de Grote Prijs van België was de Australiër kop van Jut omdat hij besliste om na 3 uur wachten de race alsnog te starten. Om amper 2 rondjes achter de safetycar af te leggen. Masi gaf na afloop toe dat die aanpak verkeerd was. "Maar iedere dag kan je bijleren", klonk het zelfkritisch.

De safetycar en Max Verstappen in de GP van België.

Let them Race

Masi is dan ook de slechtste niet en heeft zelfs veel sympathisanten in het wereldje. Zijn "Let them Race"-filosofie, die veel toelaat, wordt geapprecieerd. Onder dat motto haalde hij bijvoorbeeld de zwart-witte vlag opnieuw vanonder het stof. "De motorsport-versie van een gele kaart", volgens Masi, die zo komaf wou maken met de vele kleine tijdstraffen. In de haantjeswereld van de F1 beweegt Masi zich ook opvallend anoniem in de paddocks. Sinds zijn intrede legde hij niet dictatoriaal zijn wil op, maar ging Masi met de coureurs en teams een open dialoog aan. "Ik ben het niet altijd met ze eens, maar ben wel steeds bereid te luisteren", vertelde hij in een interview.



Naar het einde van het meeslepende F1-jaar toe verliepen die gesprekken evenwel alsmaar pittiger. En dan moest de slotrace in Abu Dhabi nog komen...

Schietschijf op social media

Het stond in de sterren geschreven dat Masi tijdens de seizoensfinale onder vuur zou komen te liggen. Want bij elke genomen beslissing zou er zich wel één van de twee kemphanen benadeeld voelen. Eerst was dat Verstappen vroeg in de race, toen Hamilton zonder straf wegkwam nadat hij een stuk van het circuit (noodgedwongen) had afgesneden. Maar in de slotronde verschoof de woede naar het kamp-Mercedes. Masi besliste namelijk onder immens druk dat - na eerst het tegenovergestelde gecommuniceerd te hebben - gedubbelde wagens de safety car voorbij mochten. De weg naar de wereldtitel lag zo plots helemaal open voor Verstappen. Masi's keuze bepaalde de wereldtitel... Bij Mercedes konden ze hem wel de nek omwringen. Toen teambaas Toto Wolff de Australiër om een verklaring vroeg, reageerde die laconiek: "Het is een racewedstrijd, Toto."