Arsenal-verdediger Gabriel weert overvaller met honkbalknuppel af

In een video die vrijgegeven door de Londense politie is te zien hoe Gabriel in zijn garage bedreigd wordt door een overvaller met een honkbalknuppel. Die willen zijn auto, portefeuille en telefoon stelen.

In de video is te zien hoe de overvaller wil uithalen met zijn honkbalknuppel, maar Gabriel ontwijkt de slag en haalt uit. Daarna weert hij de overvaller af voor die kan vluchten. De overvaller werd opgespoord door de politie en is veroordeeld voor 5 jaar voor een overval en illegaal wapenbezit.

"Gabi toonde veel moed", zei Arsenal-coach Arteta op zijn persconferentie woensdag. "Dit is niet leuk om mee te maken en zeker niet als je gezin in de buurt is. Hij was in shock, maar de club heeft hem uitstekend gesteund om dit achter zich te laten."

Gabriel is niet de eerste Arsenal-speler die met zoiets te maken heeft. In 2019 kwamen Sead Kolasinac en Mesut Özil goed weg bij een poging tot carjacking. Zij werden belaagd door twee man met messen.