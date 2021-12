"Verkouden" Wout van Aert en Lotte Kopecky winnen ook in 2021 de Kristallen Fiets

Wout van Aert (27) en Lotte Kopecky (26) mogen op zoek naar plaats in hun prijzenkast: het duo heeft zoals verwacht de Kristallen Fiets 2021 gewonnen, de award van de organiserende krant Het Laatste Nieuws. De Belgische kampioenen volgen zichzelf op.

Bij de mannen kon de verkiezing amper spannend genoemd worden. Wout van Aert kan terugblikken op een meer dan geslaagd seizoen. Hij trapte 2021 op gang met een Belgische titel in het veld en zilver op het WK in Oostende. De overstap naar de weg verliep moeiteloos. In het voorjaar imponeerde hij in Tirreno-Adriatico, won hij Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race. Na een fysieke terugslag stond Van Aert afgelopen zomer weer in de schijnwerpers met de Belgische titel en een meesterlijke Tour de France. Hij realiseerde er een impressionant drieluik: winst op de Ventoux, een zege in de laatste tijdrit en champagne op de Champs-Elysées. Van Aert miste vrijwel geen enkele afspraak en kaapte in Tokio het zilver in de wegrit weg en op het WK tijdrijden eindigde hij ook al tweede. De kopman van Jumbo-Visma wint dus net als vorig jaar de Kristallen Fiets. Het was de 30e editie. Dirk De Wolf won de eerste prijs in 1992, Johan Museeuw is recordhouder met 5 trofeeën.

Wout van Aert won eind oktober ook al de Flandrien-trofee van Het Nieuwsblad.

Afwezige winnaar: "Verkouden opgestaan"

Wout van Aert daagde niet op tijdens de gala-avond. "Ik ben verkouden opgestaan en wilde in deze tijden geen risico's nemen", vertelde Van Aert via een videoverbinding. "Ik hoop dat de verkoudheid niet in de weg zit voor mijn rentree van zaterdag in het veld in Boom." "Ik ben wel blij dat ik deze trofee weer mag ontvangen, zeker als je de erelijst bekijkt van dit wielerland." Zelf koos hij voor de Mont Ventoux als zijn mooiste zege van 2021. "Daar heb ik mezelf het meeste verbaasd. In 2022 ga ik voor een monument." Ploegmakker Primoz Roglic kon de trofee dus niet overhandigen aan zijn maatje. "Ik houd van Wout, mijn vrouw houdt van hem, iedereen houdt van hem", zei de Sloveen. "Hij is in zekere zin een idool. Wout is een geweldige kerel, bijzonder bescheiden. Blijf zo", gaf hij nog mee.

Ik hoop dat deze verkoudheid mij niet dwarsboomt voor de cross in Boom. Wout van Aert

De top 10:

1. Wout van Aert 988 2. Jasper Stuyven 492 3. Tim Merlier 464 4. Remco Evenepoel 420 5. Jasper Philipsen 292 6. Victor Campenaerts 114 7. Florian Vermeersch 40 8. Yves Lampaert 36 9. Dylan Teuns 32 10. Tim Wellens 22

Ook Kopecky staat weer op de erelijst

Bij de mannen kon de winnaar blindelings ingevuld worden, bij de vrouwen stak de laureate er ook met kop en schouders bovenuit. Lotte Kopecky voerde eveneens een bisnummer op. De Belgische kampioene zette weer een stap voorwaarts in de voorjaarskoersen, eindigde in de wegrit op de Spelen 4e, maar werd door pech genekt op de Japanse piste. Die kater spoelde ze grondig door op het WK, waar ze goud in de puntenkoers en zilver in de afvalling en in het omnium bemachtigde. "Een jaar met vallen en opstaan? Toch vooral vallen", lachte ze op het podium. "Qua resultaten heb ik nooit beter gedaan, maar pech was toch een beetje de rode draad." "Als ik er nu op terugkijk, ben ik wel trots op wat ik gepresteerd heb. In 2022 mik ik bij mijn nieuwe ploeg SD Worx op de Ronde van Vlaanderen."

Mijn resultaten zijn nooit beter geweest, maar pech was de rode draad in dit seizoen. Lotte Kopecky

Lotte Kopecky blonk uit op het WK op de piste.

De top 10:

1. Lotte Kopecky 1012 ptn 2. Jolien D'hoore 664 3. Shari Bossuyt 554 4. Sanne Cant 180 5. Marith Vanhove 178 6. Julie De Wilde 92 7. Julie Van de Velde 46 Ann-Sophie Duyck 46 9. Nicky Degrendele 40 10. Valerie Demey 36

Alle winnaars op een rijtje:

Kristallen Fiets (m) : Wout van Aert (Jumbo-Visma)

: Wout van Aert (Jumbo-Visma) Kristallen Fiets (v): Lotte Kopecky (Liv Racing)

Lotte Kopecky (Liv Racing) Beste belofte : Thibau Nys (Baloise-Trek Lions) (Europees kampioen op de weg bij de beloften)

: Thibau Nys (Baloise-Trek Lions) (Europees kampioen op de weg bij de beloften) Beste manager/ploegleider/coach: Christoph en Philip Roodhooft (Alpecin-Fenix)

Christoph en Philip Roodhooft (Alpecin-Fenix) Kristallen Zweetdruppel (beste helper): Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) (voor de vierde keer verkozen door het publiek)

Erelijst Kristallen Fiets 2021 Wout van Aert Lotte Kopecky 2020 Wout van Aert Lotte Kopecky 2019 Remco Evenepoel Sanne Cant 2018 Victor Campenaerts Nicky Degrendele 2017 Greg Van Avermaet Jolien D'hoore 2016 Greg Van Avermaet Jolien D'hoore 2015 Greg Van Avermaet - 2014 Greg Van Avermaet - 2013 Sven Nys - 2012 Tom Boonen - 2011 Philippe Gilbert - 2010 Philippe Gilbert - 2009 Philippe Gilbert - 2008 Philippe Gilbert - 2007 Sven Nys - 2006 Tom Boonen - 2005 Tom Boonen - 2004 Tom Boonen - 2003 Peter Van Petegem - 2002 Johan Museeuw - 2001 Rik Verbrugghe - 2000 Andrei Tchmil - 1999 Frank Vandenbroucke - 1998 Tom Steels - 1997 Johan Museeuw - 1996 Johan Museeuw - 1995 Johan Museeuw - 1994 Paul Herygers - 1993 Johan Museeuw - 1992 Dirk De Wolf -