"Polen was referentiematch door ambitieuze en dominante spel van Red Flames"

Na de 1-1 in Polen in de openingsmatch van de WK-voorronde was het gisteren van moeten voor de Flames. De 4-0 was uiteindelijk beter dan verwacht, beaamt Jaques.



"4-0 zijn heel mooie cijfers. Maar vooral het voetbal dat ze speelden, was heel ambitieus en bij momenten heel dominant. Dat was onverhoopt."

Het was eerst nog even zoeken voor de Belgen, maar daarna speelden ze met durf en lef, heel anders dan in Polen. Jaques: "De eerste 10 à 15 minuten was het nog wat afwachtend, met veel ballen achteruit, maar zonder kansen weg te geven."

"Daarna zijn ze beginnen vooruit te voetballen met snedigheid in de acties en intensiteit op de mat. Dat was heel positief om te zien."

"De bondscoach zei na de match ook dat dit een heel goede basis is om mee verder te gaan. Als ze hun eigen spel nog meer kunnen ontwikkelen, is dit hoopgevend voor de toekomst."