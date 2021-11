WK darts: Van den Bergh tegen Hempel of Schindler, Huybrechts loot loodzwaar

Gisteren is er geloot voor het PDC WK darts, dat van 15 december tot 3 januari plaatsvindt in het Alexandra Palace in Londen. Dimitri Van den Bergh mag tevreden zijn, Kim Huybrechts krabt zich eens in de haren.

Van den Bergh, de nummer 5 van de wereld, is vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde wacht een Duitser, de winnaar van het duel tussen Florian Hempel (PDC-87) en Martin Schindler (PDC-69).



Als Van den Bergh die eerste horde neemt, wacht hem een duel met de Zuid-Afrikaan Devon Petersen (PDC-28), de Engelsman Jamie Hughes (PDC-41) of de Australiër Raymond Smith.



De Pool Krzystof Ratajski (PDC-12) en de Engelsman Mervyn King (PDC-21) zijn de meest waarschijnlijke tegenstanders in de vierde ronde (1/8 finales).



Het wordt voor Van den Bergh, jeugdwereldkampioen in 2017 en 2018, de zevende WK-deelname. Twee keer bereikte hij de kwartfinales (2018 en 2020). Vorig jaar ging hij er in de achtste finales met 4-2 uit tegen de Engelsman Dave Chisnall (PDC-14).

Kim Huybrechts.

Huybrechts mogelijk tegen Sherrock en Price

Kim Huybrechts (PDC-32), die net als Van den Bergh in de tweede ronde mag beginnen, trof voor zijn elfde WK-deelname wellicht de zwaarst mogelijke loting.



Zijn eerste tegenstander komt uit een Engels duel tussen veteraan Steve Beaton (PDC-43), er al voor de 21e keer op een rij bij op het WK, en "Queen of the Palace" Fallon Sherrock (PDC-94), die in 2019 furore maakte door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK en ook nog de derde ronde te bereiken.



Als Huybrechts Betaon of Sherrock een halt kan toeroepen, staat hij in de derde ronde wellicht tegenover de Welshe titelverdediger en nummer 1 van de wereld Gerwyn Price. Die moet zich dan eerst wel nog van de Engelsman Ritchie Edhouse (PDC-80) of de Chinees Wen Lihao ontdoen.



In 2012 schopte Huybrechts het bij zijn debuut nog tot de kwartfinales, maar daarna gooide hij geen hoge ogen meer. Een achtste fnale in 2020 is zijn op 1 na beste resultaat. Vorig jaar eindigde het in de derde ronde met een 4-2-verlies tegen de Engelsman Ryan Searle (PDC-15).

Gerwyn Price won vorig jaar het WK.

425.000 euro voor de winnaar

Het wereldkampioenshap 2022 van de Professional Darts Organisation vindt van 15 december tot 3 januari in het Alexandra Palace van Londen plaats. In de eerste twee rondes wordt er naar een best-of-5-sets gegooid, in de derde en de vierde naar een best-of-7.



In de kwartfinales wordt dat best-of-9, in de halve finales best-of-11 en in de finale best-of-13.



De wereldkampioen steekt 500.000 pond (425.000 euro) op zak, voor de vicewereldkampioen is er 200.000 pond (170.000 euro).