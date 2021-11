Waarom haalde Messi het voor Lewandowski? "Er wordt gestemd op flitsen en carrière"

"Een slechte grap"

Het mag duidelijk zijn: van Twitter tot kranten over Whatsapp-groepen, de keuze voor Lionel Messi is sinds gisterenavond voer voor discussie. Maar voetbal is geen exacte wetenschap. Gelukkig maar.

"Het is tijd om deze prijs te herevalueren, want het beoordeelt steeds meer een carrière in plaats van een seizoen", vindt de krant uit het land van Jorginho, derde in de stand.

Voor wat stemmen ze?

Is 33 punten verschil veel?

Het verschil tussen Messi en Lewandowski bedroeg 33 punten. 33 punten is dat veel of weinig?

France Football, de organisator van de Ballon d'Or, zendt een stemformulier naar 180 journalisten wereldwijd. Een per land. Journalist Frédéric Larsimont van Le Soir mocht namens België kiezen. Aanvoerders en bondscoaches krijgen niet langer een stem om vriendjespolitiek te voorkomen.

Uit een lijst van dertig namen die France Football selecteert , stelt elke stemgerechtigde een top vijf samen. De eerste krijgt zes punten, de tweede vier punten, dan drie punten, twee punten en de nummer vijf krijgt nog een punt.

Zonder meer details over het stemgedrag valt moeilijk te zeggen of er unanimiteit was over de winnaar. Een blik op de vorige jaren is meerzeggend. In 2020 werd de Ballon d'Or niet uitgereikt. In 2019 was het verschil tussen winnaar Messi en de nummer twee - Virgil van Dijk - maar 7 punten. Nog een kleinere kloof, maar toch is 33 punten in vergelijking met andere jaren ook een klein verschil.

In 2018 was het verschil tussen winnaar Luka Modric en Cristiano Ronaldo 277 punten. In 2017 was het verschil tussen winnaar Ronaldo en Messi 276 punten en in 2016 werd dezelfde tweestrijd beslist met een verschil van 429 punten in het voordeel van Ronaldo.

Ook onder de stemgerechtigde journalisten was er dit jaar dus minder eensgezindheid dan in de meeste voorgaande edities.