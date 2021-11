Verbluffende bal van O'Sullivan op UK Championship: "Shot van het toernooi"

Ronnie O'Sullivan versloeg in de 3e ronde zijn landgenoot Mark King met 6-3. Al in het eerste frame potte de zevenvoudige winnaar in York een 108-break weg.



Bij die break had hij een moeilijke positie op zwart, die nodig was voor de century. Maar O'Sullivan mikte de zwarte bal in de pocket en daarbij was vooral zijn plaatsing voor de volgende rode bal impressionant.



O'Sullivan legde de witte bal over 5 banden - waarbij de cue ball rakelings langs blauw scheerde - panklaar voor rood. Het applaus van het publiek was vooral voor de century bedoeld, maar de positie op de volgende rode bal was nog straffer.



"Wat een shot om in een goeie positie op de rode bal te komen. Het shot van het toernooi", luidde het commentaar op de Engelse televisie.