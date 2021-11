Vandenbempt over biecht Veljkovic: "Parket beslist nu wie voor rechter komt"

Onze redactie heeft de verklaringen van voetbalmakelaar Dejan Veljkovic kunnen inkijken (lees meer op VRTNWS). Veljkovic maakt daarin namen van trainers en bestuurders bekend die geld of andere voordelen zouden hebben ontvangen bij het afsluiten van transfers.



Bij die namen zijn onder meer ex-Anderlechtbestuurder Herman Van Holsbeeck en trainers Georges Leekens en Ivan Leko. Maar hoe belangrijk zijn die verklaringen van Veljkovic nu precies?



"Voor het parket zijn ze alvast geloofwaardig", weet Peter Vandenbempt. "Dat heeft te maken met het feit dat ze ondersteund worden door een zeer minutieus bijgehouden zwarte boekhouding waarin Veljkovic 10 jaar lang namen aan bedragen gekoppeld heeft."



"En dat heeft ook te maken met het feit dat hij die verklaringen afgelegd heeft in het kader van zijn deal als spijtoptant. Dat betekent dat wat hij zegt correct en volledig moet zijn. Als Veljkovic betrapt wordt op leugens of informatie achterhoudt, verliest hij zijn statuut als spijtoptant en wordt hij net als alle andere betrokkenen berecht voor de rechtbank."



"Het parket heeft alle verklaringen onderzocht en afgetoetst op zoek naar harde bewijzen. Het is op basis van de resultaten van die onderzoeken dat het parket zal beslissen wie van de betrokkenen het ook effectief voor de rechter wil brengen", aldus Vandenbempt.