Soudal Open legt uithangbord Thomas Pieters al vast: "Speel op 20 minuten van mijn bed"

"België heeft een sterke traditie in internationale golftoernooien, al sinds de allereerste Belgian Open in 1910", aldus Keith Waters, COO van de European Tour. "We zijn dan ook erg blij dat er opnieuw een Belgisch toernooi op onze compleet nieuwe DP World Tour-kalender prijkt."

"We brengen nu een flag ship-evenement naar België, zoals we er met de Memorial Van Damme, sommige wielerklassiekers en de Grote Prijs Formule 1 in Spa-Francorchamps maar enkele hebben."

"Er is de voorbije jaren steeds meer interesse voor golf in België. Dat is mede te danken aan onze talenten die meedraaien aan de wereldtop en aan de schitterende golfinfrastructuuur die we hier hebben", stelde Bob Verbeeck, CEO van organisator Golazo, op de persvoorstelling.

Thomas Pieters: "Ik denk dat 2022 een goed jaar wordt"

Uithangbord Thomas Pieters is in zijn nopjes. "Spelen op 20 minuten van mijn eigen bed is heel bijzonder", lachte hij vandaag.

De familie van Pieters, de Belgische nummer 1 op de wereldranking (68e), organiseerde in 2018 en 2019 de Belgian Knockout in Schilde. "Het was altijd een droom van onze familie om hier een toernooi te hebben voor eigen publiek", aldus de tweevoudige olympiër.

"In 2018 was het heel speciaal om hier de Belgian Knockout te organiseren, gevolgd door nog een editie in 2019. Ik ben blij dat er nu opnieuw een toptoernooi is. Dit is ook belangrijk voor de jongeren, dit kan een boost geven aan het golf in België."

"Ik ga nu ook reclame maken voor dit toernooi bij mijn collega's. Verder is het geweten wat nodig is om toppers te strikken. Chocolade is niet genoeg", lachte Pieters.